Interview von Detlef Vetten

Wie viele Treffen es gewesen sind? Über den Daumen gerechnet waren es 150. Fast jede Woche haben meine Frau Barbara und ich in den vergangenen fünf Jahren Rolf Schimpf besucht, schnell waren wir beim vertraulichen Du. Am Anfang sind wir in die Cafeteria des Augustinums gegangen. Das ist ein „Seniorenstift“ – Schimpf hat es nicht mehr gemocht, nachdem seine Frau gestorben war. Er nannte das Augustinum schnoddrig den „Stall“. Er hat es genossen, wenn er von Barbara in eine seiner Münchner Lieblingswirtschaften eingeladen wurde. Oder sie hat ihm einen Wagen geschickt, der ihn zu einer Barbara-Feier brachte. Sie haben gegessen und getrunken, geschwiegen und geredet, er hat sich mit dem Hund meiner Frau beschäftigt, er hat sich für ihre Kamera in Pose geworfen.