Trennung oder der ganz große Neuanfang? Das ist die Grundsatzfrage, mit der das von Michaela May und Sigmar Solbach gespielte Ehepaar in dem Stück „Der Abschiedsbrief“ ringt, das jetzt in der Komödie im Bayerischen Hof Premiere hatte. Die Autorin Audrey Schebat beginnt ihr Zweipersonen-Stück mit einem Paukenschlag: Denn die von einer Reise zurückkehrende Pianistin Maud (Michaela May) trifft gerade noch rechtzeitig ein, um ihren Psychoanalytiker-Mann Julien (Sigmar Solbach) vom Selbstmord abzuhalten.
„Der Abschiedsbrief“ in der Komödie im Bayerischen HofVom Überdruss an Windbeuteln und anderen existenziellen Fragen
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Ein Brief, zwei Menschen und die Geschichte einer eingeschlafenen Liebe: Michaela May und Sigmar Solbach brillieren in der geistreichen Konversationskomödie um ein Ehepaar, das um Abschied oder Neuanfang ringt.
Kritik von Barbara Hordych
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