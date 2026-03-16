Trennung oder der ganz große Neuanfang? Das ist die Grundsatzfrage, mit der das von Michaela May und Sigmar Solbach gespielte Ehepaar in dem Stück „Der Abschiedsbrief“ ringt, das jetzt in der Komödie im Bayerischen Hof Premiere hatte. Die Autorin Audrey Schebat beginnt ihr Zweipersonen-Stück mit einem Paukenschlag: Denn die von einer Reise zurückkehrende Pianistin Maud (Michaela May) trifft gerade noch rechtzeitig ein, um ihren Psychoanalytiker-Mann Julien (Sigmar Solbach) vom Selbstmord abzuhalten.