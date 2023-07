Von Michael Zirnstein, München

Eines Tages werden wir alle Geister sein, singen Depeche Mode in der aktuellen Single "Ghosts Again". Mit diesem Gedanken kann man aber durchaus seinen Frieden schließen, so leicht wie das Stück auch beim Konzert im Juni im Münchner Olympiastadion klang. Zumal zumindest die britische Band selbst ihr Auflösen weiter aufgeschoben hat. Gerade kündigten Dave Gahan und Martin Gore an, ihre "Memento Mori"-Tournee um 29 Termine zu verlängern. Damit haben die treuen Anhänger der Synthie-Pop-Superstars die Möglichkeit, sie recht bald auch in vier deutschen Städten noch einmal zu erleben: in Berlin (13. und 15. Februar), in Hamburg (17. Februar), in Köln (3. und 5. April) und dazwischen in München.

Am 7. März sind Gahan, Gore und ihre Konzertmusiker dabei im vergleichsweise intimen Rahmen zu erleben. Nach dem Auftritt im ausverkauften Olympiastadion geht es diesmal nach drinnen in die Olympiahalle mit etwa 13 000 Plätzen.

Mit einem großen Andrang auf die Tickets ist zu rechnen; laut Veranstalter Live Nation sei die 110-tägige Tour auf dem besten Weg, die erfolgreichste Konzertreise der Band zu werden. Es gibt verschiedene Wege, an Karten zu kommen. Der Reihe nach kann man es versuchen bei MagentaMusik Prio Tickets (13. Juli, 10 Uhr), im Ticketmaster Pre-Sale (14. Juli, 10 Uhr) und im allgemeinen Vorverkauf (ab Montag, 17. Juli, 10 Uhr).

Somit geistern die Helden des Dark-Romantic-Pop auch ohne ihren vor einem Jahr gestorbenen Mitgründer Andrew Fletcher weiter durch die Arenen. Laut dem SZ-Kritiker ist der Reigen aus alten Hits ("Walking In My Shoes") und Songs des aktuellen Albums "eine wundervoll klingende Kunstausstellung", die die wogende Massen beglückt: " ... selbst wird man leicht, schwebend, froh". Das Fachblatt Rolling Stone berichtet von "einer atemberaubenden Feier des Lebens und der Musik".