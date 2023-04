Von Gerhard Fischer, München

Der Weg zum auflagenstärksten Print-Magazin Deutschlands führt vorbei an Ziegen, einer Kirche mit Zwiebelturm und einer Senke, in der Löschwasser für die Feuerwehr gesammelt wird. Der Verlag Wort & Bild, in dem die Apotheken Umschau erscheint, befindet sich in Baierbrunn, einem kleinen Ort südlich von München. Auf dem weißen Verlagsgebäude prangt der Slogan "Lesen was gesund macht".

Drinnen steht Dennis Ballwieser, 42, vor dem Computer. Ja, er steht. Ballwieser hat einen höhenverstellbaren Schreibtisch in seinem Büro, denn es ist bekanntlich gesünder, wenn man beim Schreiben und Lesen mal steht und mal sitzt. "Der Sportwissenschaftler Ingo Froböse sagt, man könne in seiner Freizeit gar nicht genug Sport machen, um auszugleichen, dass man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt", erklärt Ballwieser.

Dann geht er hinüber in den Konferenzraum und setzt sich an den Tisch. An der Wand hängen die Apotheken Umschau-Cover der letzten Jahre, sie sind überwiegend kreativ, etwa das gekonnt gemalte Gesicht mit dem Titel "Spuren auf der Haut". Ballwieser, blaue Brille und blaues Sakko, wirkt ein wenig gehetzt, er schaut manchmal auf seine Uhr mit dem orangen Armband. Gleich kommt der Podcast-Experte des Hauses für ein Gespräch, später fliegt er nach Berlin. Dennoch wirkt Ballwieser präsent, und seine Antworten bringt er präzise auf den Punkt. Bevor es um seine Vita geht, will er die gängigen Informationen zur Apotheken Umschau und zu seiner Rolle etwas nachschärfen.

Also, er sei zwar Geschäftsführer des Wort & Bild-Verlags, sagt Ballwieser, aber es gebe noch einen anderen, Andreas Arntzen, mit dem er sogar das Büro teile. Und er sei zwar Chefredakteur beim Wort & Bild-Verlag, aber seit wenigen Wochen einer von vieren. Dieses Quartett sei für alle fünf Publikationen des Hauses zuständig, und sie führten gemeinsam eine etwa 100-köpfige Gesamtredaktion. "Ich mache im Haus nichts alleine", betont Ballwieser, "ich empfinde es als Wir."

Natürlich hat jede und jeder ihre Stärken, seine Vorlieben. Ballwieser macht seit zwei Jahren den Podcast "Ne Dosis Wissen", der täglich (außer samstags und sonntags) ab sechs Uhr zu hören ist. Er richte sich in erster Linie "an Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten - aber auch an Laien". Ballwieser spricht, zum Beispiel, über neueste Studien, über Krankheiten und Therapiemöglichkeiten. Er macht das im Wechsel mit einer Kollegin, die Ärztin ist. Der Podcast sei sein "Steckenpferd", sagt Ballwieser, zumal es einen Audio-Gesundheitsjournalismus in Deutschland noch nicht gebe.

Lange Zeit fährt er zweigleisig: Journalismus und Medizin

Dennis Ballwieser fuhr sehr lange Zeit zweigleisig. Als Teenager und junger Erwachsener war er bei einer Schülerzeitung, bei der Süddeutschen Zeitung und als Sanitäter bei Fußballspielen im Olympiastadion und in der Allianz Arena. "Mich hat beides interessiert, und ich fragte mich immer, was interessiert mich mehr?" Er studierte Medizin, aber er bewarb sich parallel an der Journalistenschule in München. Nach dem Physikum, also dem Vordiplom, kam - beim vierten oder fünften Anlauf - die Zusage der Journalistenschule. Also ging er zum Dekan und wollte um eine zweijährige Pause bitten, ohne den Studienplatz zu verlieren. Ballwieser lacht. "Der hat es nicht im Ansatz verstanden!"

Es folgt ein munteres Gespräch über die Motive des Dekans, und am Ende einigt man sich auf die Interpretation, dass Journalisten für manche Ärzte, nun ja, gesellschaftlich eher tiefer angesiedelt sind als Mediziner. Aber egal, letztlich stimmte der Dekan zu. Ballwieser absolvierte die Journalistenschule, schloss danach das Medizin-Studium ab, war Anästhesist an der Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität, wechselte zu Spiegel online in Hamburg, kehrte 2012 nach München zurück und arbeitete drei Wochen im Monat als Assistenzarzt und eine Woche bei Wort & Bild in der Redaktion. 2015 wurde er Geschäftsführer und 2020 zusätzlich Chefredakteur.

Ballwieser ist freundlich. Er lächelt immer und lacht viel, er sucht und findet Pointen, und er vermittelt den Eindruck, als sei er ein Anpacker, der Spaß dran hat, etwas zu bewegen. Und der auch daran glaubt, etwas bewegen zu können. Die Energie dafür tankt er vermutlich daheim. Ballwieser wohnt sehr ländlich. Mit Hunden, Katzen, Hühnern, Schafen, einem Pferd, zwei Kindern und einer Frau. Seine Frau Anja ist Filmtier-Trainerin, bei Petterson und Findus hat sie, zum Beispiel, die Hunde trainiert.

Wirkt Viagra auch bei Frauen?

Als Ballwieser den Spiegel verließ, haben das nicht alle verstanden, diesmal auf der Journalisten-Seite. Ballwieser erinnert sich, wie es bei einem Kollegen ankam, als er sagte, er wechsle zur Apotheken Umschau. Der Mann habe ungläubig geschaut, die Botschaft war: Das ist ein Abstieg. Aber erstens hat die Printausgabe der Apotheken Umschau, die alle zwei Wochen erscheint, monatlich knapp sieben Millionen Leser, also mehr als der Spiegel, und, zweitens, fühlt sich Ballwieser dort besser aufgehoben. "Ich fragte mich, was ich mit dem Journalismus, den ich machen kann, Sinnvolles tun kann", sagt er. "Und wenn ich als Arzt und Redakteur für die Gesundheit der Menschen was bewegen kann, dann ist die Apotheken Umschau die beste Adresse." Der Kern seiner Arbeit sei, "Gesundheitsinfos für Laien verständlich zu transportieren".

Naturgemäß sind die Leser eher 60 als 16, weshalb die Apotheken Umschau auch "Rentner-Bravo" genannt wird. Ballwieser ist ein Mensch, der das nicht übel nimmt, im Gegenteil: Im Januar 2022 gelang seinem Team die schwierige Turnübung, sich selbst auf den Arm zu nehmen. Sie veröffentlichten eine "Rentner-Bravo", in der es eine Liebesgeschichte als Comic gab (der Held war ein empathischer Apotheker) und ein Dr. Sommer-Team Leserfragen beantwortete, etwa "Impotent durch Radfahren?" oder "Wirkt Viagra auch bei Frauen?"

Er ist ja nun Journalist und nicht mehr Arzt? Fehlt ihm was?

"Es fehlt mir täglich", sagt Ballwieser. "Das lässt einen nicht los." Es gebe wenige berufliche Tätigkeiten, die so sinnstiftend seien. Man sei mit Menschen "in emotional belastenden und emotional erhebenden Momenten" zusammen, und eventuell könne man ihnen helfen. "Das gibt einem unglaublich viel." Ballwieser möchte das aber nicht als in flammender Rede vorgetragenes Fanal für seine Rückkehr in eine Arztpraxis oder Klinik verstanden wissen. "Ich bin glücklich, dass ich diesen Job machen und mit einem großen Team viel bewegen kann." Und gelegentlich, ja, da sei er im Rettungsdienst unterwegs, um das Arztsein zu spüren.

25 Millionen Auflage

Leserinnen und Leser können die "Apotheken Umschau" in ihrer Apotheke kostenlos mitnehmen; 90 Prozent der Apotheken in Deutschland haben sie abonniert. Im Buchhandel, in Kiosken oder Supermärkten ist das Magazin nicht erhältlich. Die Apotheken Umschau gehört zum Verlag Wort & Bild, in dem auch die Titel Diabetes Ratgeber, Baby und Familie, Senioren Ratgeber und Medizini erscheinen. Nimmt man Print, Online, Podcast, soziale Medien und alle Publikationen zusammen, erreicht der Verlag mehr als 25 Millionen Menschen monatlich. Wort & Bild hat vier Chefredakteure: Julia Rotherbl, Tina Haase, Stefan Schweiger und Dennis Ballwieser.