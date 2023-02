Radunfall bei Schneeglätte:94-Jähriger stirbt an Sturzfolgen

94-Jähriger stirbt an Sturzfolgen

Zwei Wochen nach einem Sturz mit dem Fahrrad ist ein 94 Jahre alter Münchner an den Folgen des Unfalls gestorben. Wie die ermittelnde Verkehrspolizei am Freitag mitteilte, ist der Senior am frühen Nachmittag des 26. Januar mit seinem Rad auf der Dirschauer Straße im Stadtteil Denning unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Hausnummer 52 auf der teils schneebedeckten Fahrbahn stürzte.

Dabei erlitt der Mann einen Bruch des linken Unterschenkels. Er wurde deshalb vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, in dem er nun starb.