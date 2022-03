Die Fassade des 1913 erbauten Gebäudes an der Schleißheimer Straße 314 ist noch erhalten.

Das vor mehr als 100 Jahren gebaute Wohnhaus an der Schleißheimer Straße kommt unter Denkmalschutz. Eigentlich plant die neue Eigentümerin den Abriss - der erscheint nun wesentlich unwahrscheinlicher.

Von Lea Kramer

Aus der Zeit, als Milbertshofen ein Villenviertel war, stammen heute nur noch wenige Gebäude im Münchner Norden. Eins davon, das so besonders ist, dass es erhalten bleiben soll, ist nun in die Bayerische Denkmalliste aufgenommen worden. Damit wird der von der neuen Eigentümerin geplante Abriss des kleinen Wohnhauses mit Laden an der Schleißheimer Straße 314 deutlich unwahrscheinlicher.

Im Sommer 2021 hatte eine Projektgesellschaft aus Oberhaching die Immobilie an der Durchgangsstraße gekauft und im Dezember einen Bauantrag für einen Neubau mit zwölf Wohneinheiten und Tiefgarage bei der Stadt eingereicht. Auf seiner Internetseite hatte das Unternehmen das Projekt "Schleißheimer" als "Nachverdichtung für familienfreundliche Wohnungen" mit Nähe zum Autobauer BMW und dem Luitpoldpark angepriesen. Durch eine Presseanfrage war das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege auf das alte Gebäude aufmerksam geworden und hatte eine Prüfung eingeleitet.

Das Haus stammt aus dem Jahr 1913 - und die Fassade ist intakt

Vor allem die Fassade war den Denkmalpflegern aufgefallen, da sie noch umfassend aus der Bauzeit überliefert sei, sagte eine Sprecherin des Denkmalamts auf SZ-Anfrage. Demnach ist das noch immer bewohnte Haus im Jahr 1913 entstanden. Mittlerweile hat die Stadt mitgeteilt, dass das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wird. "Das bedeutet, dass nun für jede Veränderung des Gebäudes eine denkmalrechtliche Erlaubnis benötigt wird", sagt Ingo Trömer, Sprecher des städtischen Referats für Stadtplanung und Bauordnung. Die Hürden für einen Abbruch seien damit "äußerst hoch". Darüber hinaus liegt das Wohnhaus im Erhaltungssatzungsgebiet. Damit ist bei geplanten baulichen Veränderungen zusätzlich eine Genehmigung des Sozialreferats nötig.