3. Oktober 2018, 18:57 Uhr Denkmalgerechte Umnutzung Autos statt Träume

In die Freimanner Dampflokrichthalle zieht die "Motorworld"

Die Dampflokrichthalle ist ein beeindruckender Kasten - und sie war lange Jahre ein riesiger Klotz am Bein für die Stadtteilentwicklung in Freimann. Wie das halt so ist mit Industriedenkmälern: Sie sind von hohem historischen Wert, Abriss ist keine Option. Doch der Erhalt ist teuer, eine denkmalgerechte Umnutzung umso mehr. Dennoch haben sich nach langem Hin und Her Investoren gefunden, um diesen Komplex wiederzubeleben. Der Nordteil der Halle ist bereits von einem Bauhaus-Baumarkt belegt, bei dem man mit dem eigenen Auto zwischen den Regalen herumdüsen kann. Den Rest hat sich der schwäbische Unternehmer Andreas Dünkel, Chef der Dünkel-Gruppe, gesichert. Er lässt das alte Gemäuer für 75 Millionen Euro in ein Eventensemble namens "Motorworld" umgestalten, eine Erlebniswelt für Automobil-Fans. Sie wird die dritte ihrer Art in Deutschland sein.

Das Gelände zwischen Heidemannstraße, Lilienthalallee und Maria-Probst-Straße hat eine lange Geschichte. 1916 ließen sich hier die Bayerischen Geschützwerke der Firma Krupp nieder; aus dieser Zeit sind noch die heutigen Veranstaltungshallen "Zenith" und "Kesselhaus" erhalten, die nun ebenfalls der Dünkel-Gruppe gehören. 1925 erwarb die Deutsche Reichsbahn die knapp 20 Hektar große Fläche und baute sie zum Ausbesserungswerk um. Die Dampflockrichthalle ließ die NS-Verwaltung errichten. Nach dem Krieg übernahm die Deutsche Bahn das Areal - und gab es 1995 auf. Aus den Träumen der Lokalpolitiker für eine "neue urbane Mitte" Freimanns mit Wohnungen, Kleinbetrieben, Kino, Kunst und einem Schwimmbad wurde nichts. Dafür entsteht in der Halle nun eine Art Mikrokosmos für Karossen: Die Eröffnung ist für Ende 2019, Anfang 2020 angepeilt.