4. Juli 2019, 18:48 Uhr Denkmal für Ludwig II. Nicht denkbar ohne Spender

Historische Rolle des Königs soll gewürdigt werden

"Romantische Ruine" vom 3. Juli:

Es war ja nicht anders zu erwarten, dass auch diesmal die SZ wieder gegen das kommende Ludwig II.-Denkmal schießt, wie all die Jahre bisher, zum Glück ohne Erfolg. Somit ist es natürlich für die SZ schwer, berichten zu müssen, dass ein Denkmal kommt, das von Grünen und SZ von Anfang an bekämpft wurde.

In den ersten Sätzen wird sarkastisch gegenüber gestellt, dass man sich auch mit dem Wohnen beschäftigen könnte, statt mit alten Steinen. Dann geht es aber schon mit den wirklichen Fehlern los: Nicht die Stadt hatte 2013 die Original-Natursteine in einem Lager entdeckt, sondern der Verfasser dieser Zeilen war mit einem Bildnis des Denkmals zum Leiter des Steinlagers gekommen und hatte mit diesem damals die Steine identifiziert. Wir hatten schon einmal in einem Steinlager das Gipsmodell vom Klenze-Denkmal entdeckt - damals war die SZ sogar helfend zur Seite gestanden (seit 1998 steht Klenze wieder auf dem Gärtnerplatz, Kosten: 40 000 Mark, getragen von der "Deutschen Eiche"). Weiterhin ist auch nicht ganz richtig, dass die CSU in Person von Josef Schmid die Idee vorangetrieben hat. Richtig ist dagegen, dass im Wahlkampf 2014 alle Parteien zur "Deutschen Eiche" kamen, um zu zeigen, dass sie auch für die LGBT-Gemeinde wählbar sind. Bei dieser Gelegenheit konnten wir unsere Initiative zu unserer 150-Jahr-Feier (drum auch 150 000 Euro Spende) auch Seppi Schmid vorstellen, der dann die Idee in den Stadtrat brachte. Vorweg hatten wir unsere Idee schon durch den Bezirksausschuss mit den Stimmen der Grünen absegnen lassen.

Auch nicht richtig ist die Behauptung, dass die ursprüngliche Bronzestatue Ludwigs II. in einer Rotunde gestanden hätte. Hier stellt sich der Verfasser wohl eine Art Befreiungshalle vor. Richtig ist, dass das umgebende Bauwerk eine Conche war, was mit einer Rotunde absolut nichts zu tun hat. Schließlich wird behauptet, dass "private Königsverehrer" 150 000 Euro versprochen hätten. Wir sind keine Königsverehrer, sondern setzen uns dafür ein, die geschichtliche Rolle Ludwigs II. sichtbar zu würdigen. Wir haben fast 50 000 Unterschriften für die Denkmals-Wiedererrichtung sowie einige tausend Euro gesammelt, eine fünfstellige Großspende aus Amerika können wir hiermit auch noch ankündigen. Dietmar Holzapfel, München