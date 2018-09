11. September 2018, 18:56 Uhr Den Verletzungen erlegen Seniorin stirbt nach Verkehrsunfall

Eine 93 Jahre alte Münchnerin, die bereits am 20. August Opfer eines Verkehrsunfalls wurde, ist jetzt an ihren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Sie ist damit das 16. Unfallopfer dieses Jahres auf Münchens Straßen. Die Seniorin war gegen 11.50 Uhr aus einem Linienbus an der Schwanseestraße in Obergiesing ausgestiegen und wollte vor dem Bus die Straße überqueren, um die Straßenbahn auf der anderen Seite zu erreichen. Dabei achtete sie offenbar nicht auf den Autoverkehr. Ein 27-Jähriger, der mit seinem Wagen auf der zweiten Spur den Bus überholte, sah sie zu spät und erfasste sie.