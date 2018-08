28. August 2018, 18:52 Uhr Demonstrationen SPD will Vorkommnisse bei Pegida aufklären

Aufklärung über die jüngsten Vorkommnisse bei Pegida-Veranstaltungen in der Stadt fordert jetzt die Münchner SPD. Laut Medienberichterstattung hätten Pegida-Anhänger und Mitglieder anderer rechter Gruppen versucht, unter Berufung auf die Datenschutzgrundverordnung die Arbeit von Journalisten, Beobachtern und der Fachinformationsstelle Rechtsextremismus zu behindern. Außerdem habe die rechte Gruppierung zuletzt eine Versammlung angekündigt, zu der niemand kam. Diese sei aber offenbar nicht abgesagt worden, obwohl sie "mit einem erheblichen Polizeiaufgebot von 150 Beamten" verbunden gewesen sei, heißt es in dem Antrag. Die SPD will, dass der Stadtrat zur Aufklärung dieser Vorgänge vom Kreisverwaltungsreferat und der Polizei entsprechend informiert wird.