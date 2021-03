Detailansicht öffnen Hat erhebliche Kritik ausgelöst: Die unkontrollierte Polonaise von Corona-Maßnahmengegnern bei einer Demo mitten in München. (Foto: Sachelle Babbar/imago)

"Zwischen Zorn und Zollstock" und "Die Taktik der Demonstrierenden" vom 16. März sowie "Gegen alle Corona-Regeln" und Kommentar "Hilflose Polizei" vom 15. März:

Bedrohliche Zusammenrottung

Wenn Hunderte Corona-Gegner um einen Teufel mit der Spritze tanzen und "Friede, Freiheit, Demokratie" skandieren, dann bedrohen sie gerade mit diesem dummen, unverschämten Verhalten meine Freiheit, meinen Frieden und die Demokratie aller Menschen, die seit einem Jahr alles Menschenmögliche tun, um aus der Pandemie zu kommen. Diese Ignoranten verhöhnen Pfleger, Ärzte, Kranke, Tote und deren Angehörige und gehören dafür zur Verantwortung gezogen. Die Polizei muss sich endlich eine Strategie überlegen, wie sie erfolgreich die Zusammenrottung von Querdenkern aller Couleur, Rechtsradikalen und dummen Menschen unterbindet. Brigitte Krieg, Augsburg

Polizei lässt sich vorführen

Es fällt schwer, den Artikel zu lesen und ruhig zu bleiben. Während ich mich in meinem Garten nicht mit zwei befreundeten Paaren unter Achtung der gültigen Hygiene-Regeln treffen darf, wird in München von Behörden und Polizei tatenlos zugesehen, wie sich Tausende Menschen zum Großteil ohne Masken und Abstand treffen. Dabei werden auch die angemeldeten Teilnehmerzahlen erheblich überschritten. Was tut die Polizei? Nahezu nichts. Sie schaut dem Treiben dieser verantwortungslosen Menschen einfach zu, um die Lage zu "deeskalieren". Die übliche Praxis der Münchner Polizei? Mitnichten.

Im Umgang mit Fußballfans oder linken Demonstranten zeigt sie durchaus, dass sie willens und in der Lage ist, die Befolgung von Verordnungen und Gesetzen durchzusetzen. Doch was passierte an jenem Wochenende in München? Die Polizei schaffte es gerade einmal, "eine einstellige Zahl wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht" anzuzeigen. Während sich vernunftgeleitete Menschen bemühen, durch drastische Einschränkungen das Infektionsgeschehen eindämmen zu helfen, tanzen Corona-Leugner, Rechtsradikale und Impfgegner zum wiederholten Male dem Staat auf der Nase herum. Axel Weingärtner, Vaterstetten

Herausforderung für die Polizei

Ich war von 1988 bis 2003 Polizeipräsident in München, vorher acht Jahre Leiter der Einsatzabteilung. Der Artikel "Gegen alle Corona-Regeln" enthält Aussagen des Münchner Grünen-Fraktionsvizes Dominik Krause, die Münchner Polizei habe bei Protesten der Corona-Gegner, bei der zahllose Auflagen missachtet worden seien, "die Lage überhaupt nicht im Griff gehabt". Nun ist die Aufgabe, gegen amorphe, emotionalisierte Menschenmengen vorzugehen, um etwa Auflagen einzuhalten oder eine Demonstration rechtlich einwandfrei aufzulösen, die schwierigste Herausforderung für die Polizei. Dass dies bei einer Ansammlung von nur einigen wenigen Menschen anders ist und die Polizei nicht vor größere Probleme stellt, liegt auf der Hand. Ich sehe dennoch in der Aussage von Krause eine erfreuliche Akzeptanz polizeilicher Vorgehensweisen im Demo-Bereich: Die Polizei soll ja nun etwa Auflagenverstößen mit Nachdruck begegnen. Dies ist um so erfreulicher, als ja gerade von den Grünen in der Vergangenheit der Polizei gerne vorgeworfen wurde, sie deeskaliere zu wenig, überziehe gerne, verletzte Grundrechte und sei noch nicht im demokratischen Rechtsstaat angekommen, und manch ähnliches mehr. Vielleicht hat aber auch die Tatsache, dass die Corona-Leugner nicht im Politspektrum "links der Mitte" angesiedelt sind, zur Meinungsbildung beigetragen. Dr. Roland Koller, Glonn

Beängstigende Entwicklung

Ja, es ist gut, dass die Polizei auf der Rosenheimer Straße die im Hummer-Luxuswagen Feiernden ausgebremst hat. Dass die Beamten, wie Sie schreiben, allerdings auf der Maximilianstraße und dem Marienplatz erheblich hilfloser agierten angesichts der hundertfachen Menge von überwiegend maskenlosen Demonstranten, zeigt die - wachsende - Problematik. Wie sollen unsere Polizeibeamten (und auch Feuerwehr- und Rettungskräfte) sich denn bloß verhalten angesichts derart beängstigend bedrohlicher, heftiger, hasserfüllter Aggressionen? Angelika Boese, München

Nicht alle sind Corona-Leugner

Ich möchte Sie herzlich bitten, in Ihrer Berichterstattung und Kommentierung zu differenzieren zwischen "Corona-Leugnern" und solchen Mitbürgern, die die Maßnahmen ganz oder teilweise ablehnen. Was mich betrifft, Rentnerin, 77, leugne ich keineswegs die Krankheit Covid-19 und lehne viele der keineswegs kohärenten Maßnahmen ab. Natürlich halte ich mich an Masken- und Abstandspflicht. Im übrigen war in meinem Umfeld Händewaschen auch vor 2020 schon relativ üblich. Wie sinnvoll die Masken sind, ist ja auch unter Wissenschaftlern umstritten. Was die Abstandspflicht angeht, bin ich völlig dafür, soweit es um Fremde geht. Ich denke, es ist sinnvoll und redlich, auch auf Demonstrierende differenziert zu schauen, und bitte Sie deshalb, Ihrem Anspruch an sich selbst gerecht zu werden. Katharina Ullrich, München

Eine Polonaise auf mehr als 70 000 Gräbern

Es ist beschämend, diese Teile unserer Bevölkerung zu sehen, wie sie eine fröhliche Polonaise auf dem Marienplatz veranstalten, auf die wir alle im Fasching notgedrungen verzichten mussten. Ungeachtet von mehr als 70 000 Corona-Toten bislang in Deutschland. Dabei sind es inzwischen keine spontanen Zusammenkünfte mehr, sondern gezielte Provokationen, die das grundgesetzlich garantierte Versammlungsrecht schamlos ausnutzen und Verwaltungsgerichte und Vollzugsbehörden damit vor kaum lösbare Aufgaben stellen. Als ob das in seiner Außenwirkung nicht schon schlimm genug wäre, muss man ja zusätzlich davon ausgehen, dass diese Menschen sich zu Hause, in ihrem privaten Umfeld, in Schulen und Büros genauso verantwortungslos verhalten. Und garantiert lassen sie sich auch nicht impfen, Astra Zeneca hin, Biontech her. Der Teufel mit der Spritze könnte nach ihrer Meinung auch die Gesichtszüge von Bill Gates tragen. Letzten Endes ist es auch sinnlos, in der Süddeutschen Zeitung darüber zu berichten. Denn diese Menschen haben ihre gefestigte Meinung von der angeblichen "Lügenpresse" und lesen sie daher nicht, genauso wenig wie sie den Bayerischen Rundfunk hören oder die "Tagesschau" sehen. Auf dieser Basis nehmen sie nur noch tendenziöse Berichte der einschlägigen Foren wie KenFm oder "Querdenken" wahr. Dort reibt man sich die Hände. Das Einzige, was hoffnungsfroh stimmt: Sie sind nur eine kleine, wenn auch laute Minderheit. Unsere Demokratie wird damit umgehen können und müssen. Ulrich Weidauer, Neubiberg