Beschäftigte der städtischen Krankenhäuser haben vor der Zentrale in der Thalkirchner Straße für die Auszahlung der vollen München-Zulage demonstriert. Etwa 60 Teilnehmer waren nach Angaben der Gewerkschaft Verdi ihrem Aufruf gefolgt. Der Stadtrat hatte auf Initiative von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die München-Zulage für städtische Mitarbeiter in diesem Jahr auf 270 Euro verdoppelt. Die Angestellten der München Klinik liegen laut Verdi weit darunter. Vom 26. November an verhandeln Gewerkschaft und Geschäftsführung über eine Erhöhung. Er habe angesichts der teuren Lebensverhältnisse in der Stadt Verständnis für die Forderung, sagte Klinik-Chef Axel Fischer. Doch stehe man "leider vor der schwierigen Frage der Finanzierung. Man prüfe derzeit, "ob und in welchem Umfang eine Einkommensverbesserung geschaffen werden kann".