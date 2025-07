„Frère Jaques“, „Over The Rainbow“, die Melodie von „Pipi Langstrumpf“ – was das Blechbläserensemble am Mittwochmorgen vor dem Rathaus spielt, klingt eigentlich ganz fröhlich. Erstaunlicherweise. Denn die nach Einschätzung der Polizei etwa 150 Demonstrierenden und die Musiker, die zu den Münchner Symphonikern gehören, sind nicht auf dem Marienplatz, um den Stadträtinnen und Stadträten einen schlichten Guten-Morgen-Gruß zu übermitteln. Sie treibt um, dass in der gleich anstehenden Stadtratssitzung die finanziellen Weichen für die Zukunft gelegt werden – und die Kultur möglicherweise mit harten Einschnitten rechnen muss. Also machen sie auf ihre Belange aufmerksam, mit Musik, Plakaten und durch ihre Präsenz.

Das Bündnis „#MünchenIstKultur“ hatte zu dem Flashmob um halb neun vor der Vollversammlung des Stadtrats aufgerufen. Gekommen sind sie aus vielen Bereichen, der bildenden Kunst, vom Schauspiel, Tanztheater, der Musik, Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen, Kulturliebhaber. Die kleine angemeldete Demonstration ist friedlich, im Ton so freundlich wie die Musik. Und das, obwohl beispielsweise Robert Spitz, einer der Sprecher des Bündnisses, die Lage der freien Theaterszene nicht mehr nur als prekär, sondern teilweise als existenzgefährdend einschätzt. „Insofern sind es echt harte Zeiten“, sagt er.

Michael Buhrs, ebenfalls Bündnissprecher und Direktor des Museums Villa Stuck, schätzt, „dass wir uns in einer Situation befinden, in der, wenn wir nicht aufpassen, Strukturen aufgelöst werden, die auch nicht mehr wiederkommen.“ Aber er betont: „Wir sind nicht nur hier, um zu protestieren, sondern uns geht es hier um den Dialog und um das Strukturelle.“ Diese Haltung spiegelt die Demo wider.

Was an diesem Morgen nicht zu hören ist, ist ein Jammern darüber, dass gespart werden muss oder die Kultur in der Vergangenheit bereits massiv beschnitten worden sei. „Das betrifft die ganze Stadt“, sagt Buhrs. Die „schieren Zahlen“ allerdings bezeichnet er als „beunruhigend“. Das Kultur-Bündnis, das sich 2024 interdisziplinär aus Münchner Künstlerinnen, Künstlern und Kulturinstitutionen gegründet hat, wünscht sich den Austausch mit der Stadt und den politischen Gremien, was tatsächlich schon geschieht, „um darüber am Ende eine Entlastung zu erreichen“, so Buhrs.

Kulturreferent Marek Wiechers sucht das Gespräch mit den Demonstrierenden. (Foto: Robert Haas)

Dass dieser Austausch existiert, ist auch sichtbar. Kulturreferent Marek Wiechers sucht das Gespräch mit den Demonstrierenden auf dem Weg in die Sitzung. „#MünchenIstKultur“ ordnet er als einen „wunderbaren Zusammenschluss“ ein, „in der Geschichte einzigartig, dass er sich so zusammengefügt hat“. Wiechers sieht ebenfalls den Dialog als Chance und geht davon aus, dass bei einer für den Herbst anvisierten Gründung eines Kulturbeirats das Bündnis eine wichtige Rolle spielen wird.

Eine andere Einschätzung kommt indes aus der Stadtkämmerei. Christoph Frey verschickte noch vor der Sitzung eine Pressemitteilung als Reaktion auf den Flashmob, in der er zwar Verständnis für die Verunsicherung ausdrückt. Aber er fügt hinzu: „Wofür ich kein Verständnis habe, ist, wenn die Debatte nicht auf einer objektiven Grundlage geführt wird.“ Er verweist darauf, dass das Budget des Kulturreferats zwischen 2014 und 2025 gestiegen sei. „In den vergangenen Jahren hat kein Kulturabbau stattgefunden, sondern ein signifikanter Ausbau.“