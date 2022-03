Detailansicht öffnen Mehrere Hundert Menschen demonstrierten am Mittwoch vor der Oper gegen den Krieg in der Ukraine. (Foto: Robert Haas)

In München vergeht gerade kein Tag, an dem nicht gegen den vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angeordneten Überfall auf die Ukraine protestiert wird. Auf dem Europaplatz in Bogenhausen sind jeden Nachmittag Kriegs- und Putin-Gegner vor Russlands Generalkonsulat präsent. Es werden freilich weniger, ein paar Dutzend nehmen sich unter der Woche noch Zeit. Am Mittwochabend kam es nun wieder zu einer größeren Kundgebung in der Innenstadt, allerdings zu keiner so großen wie vor einer Woche, als auf dem Königsplatz 45 000 Menschen ihre Solidarität mit der Ukraine bekundeten. Diesmal waren es rund 350 Menschen, die zu Beginn der für zwei Stunden anberaumten Demo auf dem Max-Joseph-Platz "Frieden für die Ukraine" forderten. An gleicher Stelle hatten wenige Tage nach Kriegsbeginn schon einmal 2000 Menschen eine Mahnwache gehalten. Die Kundgebung an diesem Mittwoch hatte die im Stadtrat vertretene Partei Volt organisiert. Ursprünglich war die Demonstration mit bis zu 4000 Teilnehmern auf dem Odeonsplatz angemeldet gewesen. Aber mit solch einer Zahl hatten sie bei Volt dann wohl doch nicht gerechnet: Nach dem Umzug auf den Platz vor der Oper hatten sie jedenfalls nur noch 2000 Teilnehmer erwartet.