Auf in den Kampf: Die Autorin und Filmemacherin Doris Dörrie gehört zu jenen Intellektuellen, die am Montag den Protest gegen die BR-Sparpläne anführen werden. Das Bild zeigt sie 2021 bei einer Lesung in Dachau im Thoma-Haus.

(Foto: Toni Heigl)