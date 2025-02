Es ist ein munterer Wettbewerb zwischen drei zur Wahl stehenden Figuren und ihren jeweiligen Geschichten: Darstellerin Sibel Polat verspricht mit „Fukashi hilft!“ ein Anime-Abenteuer, das in einem kleinen Dorf spielt, in dem ein armer Junge lebt, der noch nicht einmal Geld für Schuhe hat. Zur Veranschaulichung muss Hardy Punzel, der eigentlich mit einer eigenen Geschichte um die Aufmerksamkeit der Zuschauer buhlt, seine schicken Sneakers ausziehen.

Der Junge habe es trotzdem geschafft, Geld zu sparen, erfährt das Publikum. Dieses besteht am Vormittag der Uraufführung von Miriam Tscholls „Ich will aber!“ aus zwei dritten und einer fünften Klasse. Doch als er seiner besten Freundin das Geheimversteck zeigen will, ist das Geld verschwunden.

Blitzschnell wechselt die Szenerie auf der riesigen Leinwand im Hintergrund, schon springt Punzel mit seiner Heldengeschichte eher klassischen Zuschnitts auf den Laufsteg davor: „Taris und die Rettung der Insel“ spielt in der Antike. Dort erleben die Zwillinge Taris und Tara, wie ihre Heimat von einer tyrannischen Herrscherin mit Nebeln, Stürmen und Eis verwüstet wird. Um gegen sie zu kämpfen, erhält Taris von Zeus Superkräfte, seine Schwester Tara dagegen geht leer aus. „Ich habe viel zu wenig zu tun“, beschwert sie sich denn auch über ihre marginale Rolle als Begleiterin ihres Bruders.

Das ändert sich, als Simone Oswald mit einer eigenen Heldinnenrolle in den Geschichtenwettbewerb eintritt: In „Niella oder die Jagd nach dem Hundehasser“ erkrankt ihr vierbeiniger Freund, nachdem er im Park an einem Geldschein geleckt hat. Da war wohl Gift im Spiel, stellt der Tierarzt fest, aber wer ist dieser Hundehasser?

Um das zu erfahren, müssten die Zuschauer sich für die Fortsetzung dieser angeteaserten Geschichte entscheiden. Doch an diesem Vormittag ergibt die Abstimmung, dass es die Geschwister Taris und Tara sind, deren Abenteuer weiter erzählt werden soll (anderntags wird dann das Hundeabenteuer den Zuschlag erhalten, ist zu erfahren). Jetzt aber verlangen die drei Darsteller eine ganze Serie von weiteren Entscheidungen von ihrem Publikum: Trägt die Tyrannin ihre Giftpfeile in einem Bastkorb oder einem Abendtäschchen, spricht Tara Schwyzerdütsch oder Hochdeutsch, welche Rüstung, welchen Helm trägt Taris? Kaum haben die Geschwister die Tyrannin besiegt, steht die eigentliche Entscheidung an. Nämlich die, wofür ein Schatz in heutiger Euro-Währung verwendet werden soll.

Und die Kinder legen richtig los: Tierheim oder Tierschutz sollen eine Spende erhalten. Nein, lieber ein gemeinsames Klassen-Tier aus dem Tierheim holen, wünscht man sich am Lise Meitner Gymnasium. Oder doch besser eine Spende für ein Waisenhaus oder Obdachlose? Jede Idee wird von einem Kind vertreten, im Ausschlussverfahren der Kreis immer enger gezogen. Bis zum Schluss die Tierschutz-/Tierheim-Fraktion gewinnt. Nicht zuletzt deshalb, weil sie eine wichtige demokratische Regel beherzigen: Eine Fusion aus Ideen zu schmieden, erhöht die Erfolgsaussichten gegenüber einer Einzel-Idee.

Eine sehr gelungene Einübung in demokratische Verfahren wie Abstimmung und Kompromissfindung. Die dazu Lust auf Geschichten macht, insbesondere auf die beiden, die dieses Mal nicht zum Zuge gekommen sind.

Ich will aber!, ab 8 Jahren, Schauburg am Elisabethplatz, Termine und Spielzeiten unter schauburg.net