Von Martin Bernstein, Poul Heintzenberg, Bernd Kastner, Ekaterina Kel und Jana Weijkum

München ist wach, München ist fair. So lässt sich zusammenfassen, was sich am Samstagnachmittag auf der Theresienwiese zugetragen hat. Die Bürger waren aufgerufen, für die Demokratie auf die Straße zu gehen, und gekommen sind 250 000 Menschen. Das ist die Schätzung der Polizei, die Veranstalter sprechen sogar von 320 000. Egal, entscheidend ist die Dimension: Hunderttausende. Eine der größten Demonstrationen der vergangenen Jahrzehnte in München. „Demokratie braucht dich!“ lautete das Motto.