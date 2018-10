2. Oktober 2018, 18:03 Uhr München heute Demo: "Jetzt gilt's" / Bayerische Hausbau verkauft Grundstück / Urmenschen auf der Wiesn

Von Sara Maria Behbehani

Politisch ist in München in diesem Jahr viel in Bewegung geraten. Menschen, die sonst nie auf Demonstrationen gegangen sind, wollen nun ihre Stimme erheben. Gegen das neue Polizeiaufgabengesetz, gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft oder gegen den Mietwahnsinn. Zigtausende zogen durch München, in der Hoffnung, etwas zu bewegen und zu verändern.

Die Initiatoren der verschiedenen Demonstrationen sind inzwischen gut vernetzt. Sie wollen zusammen kämpfen, und auch nach der Landtagswahl soll es weitergehen, schreibt mein Kollege Dominik Hutter.

Am Mittwoch ist es wieder so weit: Die Organisatoren rufen zu einer gemeinsamen Großdemonstration unter dem Namen "Jetzt gilt's" auf. Als eine Art Ausklang des "Sommers des Widerstands", wie Thomas Lechner von der Initiative "Ausgehetzt" das Geschehen auf Münchens Straßen nennt.

Das Wetter: Regnerisch und bei Höchsttemperaturen um 11 Grad recht kalt. Erst gegen Abend wird es freundlicher.

Polizei und Zoll durchsuchen Winzerer Fähndl Im größten Festzelt auf dem Oktoberfest hat es eine Razzia gegeben. Ermittelt wird aber nicht gegen die Wirte, sondern gegen einen Dienstleister. Zum Artikel

Vater soll seinem vier Wochen alten Sohn ein Bein gebrochen haben Der junge Mann spricht von einem Unfall. Ein Gutachter kann die Wahrheit nicht herausfinden. Nun sollen mehr Zeugen bei der Aufklärung helfen. Zum Artikel

Bayerische Hausbau verkauft Grundstück an Immobilienunternehmen Bis zu 200 Eigentumswohnungen sollen dort entstehen. Auch zwei bestehende Mietshäuser wechseln den Besitzer. Die Bewohner fürchten nun um ihre Wohnungen. Zum Artikel

Auf der Wiesn werden Männer zu Urmenschen Ist es der Alkohol? Oder bloßes Imponiergehabe? Auf der Wiesn machen viele Männer ein paar Schritte zurück auf der Evolutionsleiter. Damit lässt sich hervorragend Geld machen, wie zwei Studenten gezeigt haben. Zur Kolumne

Die Handys zum Himmel, kommt lasst uns fröhlich sein Nach zwei Mass Bier zur Kamera zu greifen, ist nicht immer eine gute Idee. Hier einige erstaunliche Instagram-Wiesn-Posts von Stars wie Robert Lewandowski, Arnold Schwarzenegger und Palina Rojinski. Zum Artikel

Wie schafft man es auf dem Toboggan unfallfrei nach oben? Nach zwei Mass Bier ist das eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Denn es geht um die Umwandlung von Energie - und die Standfestigkeit der Besucher. Zum Artikel

Rothenburg ob der Tauber: Eine Stadt, die schön scheint

Was macht der Tourismus mit dieser Kleinstadt, die sich als Märchen aus dem Mittelalter verkauft? Besuch in einem Ort, der von Urlaubern lebt - aber mehr sein möchte als nur Kulisse. Zur Reportage

