Schon lange nicht mehr gab es ein so großes Wir-Gefühl in München wie an diesem Sonntag. Die Demonstranten zeigen klar, wofür sie stehen - und welche Parolen auf der Veranstaltung bei ihnen nicht ankommen.

Kommentar von Isabel Bernstein

Was von der Demonstration gegen Rechtsextremismus in München übrig bleibt, ist vor allem eins: das befreiende Gefühl, dass die breite Bevölkerung da ist, wenn es wichtig wird. Dass die Leute aufstehen, wenn es um die Grundwerte der Demokratie, des Staates und des Zusammenlebens in der Stadt geht. Man war sich unsicher geworden in den vergangenen Monaten. Energiekrise, Ukraine- und Nahostkrieg, Inflation - es gab viele negative Themen und vor allem das Gefühl: Rechtsextreme Kräfte schaffen es zu mobilisieren, die AfD legt in Umfragen zu, und es kommt kaum Gegenwehr aus der Gesellschaft.