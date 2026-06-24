Am 27. Dezember vergangenen Jahres erschien in der Süddeutschen Zeitung ein großes Porträt des Schauspielers Delschad Numan Khorschid. Er ist seit 2019 im Ensemble des Residenztheaters, er ist auch Fotokünstler, Schriftsteller, sein Buch „Nirgendwo ist mein Zuhause“ wurde mehrfach ausgezeichnet, seine Kunst ist in der Villa Stuck zu sehen. Jenes Porträt von Yvonne Poppek ist nun ein Bühnenbild geworden, es nimmt fast eine Seite des Marstalls ein – ein wichtiger, unabdingbarer Vorgang, absolut notwendig für diesen Abend, der „Ich. Und das, was ihr daraus macht“ heißt.