Von Martina Scherf

Sigmar Solbach ist bekannt aus seinen Fernsehrollen an Bord des "Traumschiffs" und als Frauenarzt in der Erfolgsserie "Dr. Stefan Frank". Demnächst steht der in München lebende Schauspieler im Musical "Zeppelin" auf der Bühne, das im Oktober im Festspielhaus Füssen Premiere hat. Er spielt den Luftschiff-Pionier Hugo Eckener. Privat bewegt sich der 74-Jährige lieber auf dem Wasser als in der Luft: Im Segelboot hat er schon zweimal den Atlantik überquert. Solbach ist ehrenamtlicher Vorsitzender der Gesellschaft zur Rettung der Delfine (GRD).