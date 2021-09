Von Martina Scherf, München

Sigmar Solbach ist bekannt aus seinen Fernsehrollen an Bord des "Traumschiffs" und als Frauenarzt in der Erfolgsserie "Dr. Stefan Frank". Demnächst steht der in München lebende Schauspieler im Musical "Zeppelin" auf der Bühne, das im Oktober im Festspielhaus Füssen Premiere hat. Er spielt den Luftschiff-Pionier Hugo Eckener. Privat bewegt sich der 74-Jährige lieber auf dem Wasser als in der Luft: Im Segelboot hat er schon zweimal den Atlantik überquert. Solbach ist ehrenamtlicher Vorsitzender der Gesellschaft zur Rettung der Delfine (GRD).

SZ: Herr Solbach, wie kamen Sie zur GRD und den Gebhards?

Sigmar Solbach: Ich segle schon seit mehr als 30 Jahren. Wenn du wochenlang auf dem Meer bist, nur angetrieben vom Wind, dann nimmst du jede Veränderung des Wassers, des Lichts, der Tierwelt wahr. Es ist eine permanente Auseinandersetzung mit der Umwelt. Dann lernte ich Rollo und Angelika Gebhard kennen und sie erzählten mir von ihrem Kampf gegen die Thunfischflotten. Die Brutalität der Fischindustrie ist Wahnsinn.

Sie haben sich auf dem "Traumschiff" kennengelernt?

Ja, ich war zu Dreharbeiten dort, Rollo hielt einen Vortrag über seine Reisen und seinen Delfinschutz. Damals wurde mir die Gefahr, die von den Treibnetzen ausgeht, erst bewusst. Man sieht natürlich immer wieder mal Fischkutter auf dem Wasser und auch bei kleineren Fischerbojen passt man als Segler auf, dass man denen nicht zu nahe kommt. Aber über die grausamen Fangmethoden der großen Fischflotten hat mich erst Rollo aufgeklärt.

Er nutzte seine Bekanntheit als Abenteurer und fegte schon mal öffentlichkeitswirksam Thunfischdosen aus einem Supermarktregal.

Thunfisch zu essen, ist seither zu Recht in Verruf geraten. Aber obwohl die Treibnetze international verboten sind, gibt es lokal viele Ausnahmen und die Einhaltung der Gesetze wird kaum kontrolliert. Noch immer sterben jedes Jahr schätzungsweise hunderttausende Wale und Delfine als Beifang in Fischernetzen.

Detailansicht öffnen In den Geisternetzen sterben jedes Jahr hunderttausende Robben, Wale, Delfine und Schildkröten. Taucher fördern immer wieder tonnenweise verlorener Netze zutage. (Foto: privat)

Die Taucher der GRD holten in diesem Sommer vor Rügen fast sieben Tonnen kaputte Netze aus der Ostsee, die absichtlich oder versehentlich im Meer zurückgelassen wurden. Und das ist nur ein winziger Teil dessen, was noch in den Ozeanen schwimmt.

Diese Geisternetze sind eine der größten Gefahren für die Meeresbewohner. Geschätzte sechs Millionen Tonnen liegen im Meer und töten jedes Jahr Hunderttausende Seelöwen, Robben, Delfine, Wale, Fische, aber auch Vögel und Schildkröten. Sie verfangen sich in den Netzen und ersticken. Und das Zeug verrottet ja nicht, es bleiben Mikroplastik-Partikel im Meer - und die landen am Ende über die Nahrungskette wieder in unserem Körper.

Essen Sie noch Fisch?

Nur, wenn ich am Meer bin und von einheimischen Fischern. Die großen Fangflotten zerstören ja nicht nur die Ökosysteme, sie nehmen den Einheimischen, die nachhaltig und nur zum eigenen Gebrauch fischen, auch die Lebensgrundlage weg. Wir sehen das in Afrika oder auch in Peru, wo eine Partnerorganisation der GRD Aufklärung betreibt und mit den lokalen Fischern zusammenarbeitet. Auch wenn wir nur eine ganz kleine Organisation sind mit unserem Münchner Büro, ist es doch wichtig, das Thema immer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen, damit endlich auch die Politiker wach gerüttelt werden.

In letzter Zeit gibt es vermehrt Berichte, dass Orcas vor der spanischen Küste Segelboote attackieren. Haben Sie so etwas auch schon erlebt?

Nein, zum Glück nicht. Das ist ein sehr ungewöhnliches Verhalten, das sich die Wissenschaftler noch nicht erklären können. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Gruppe von Halbstarken ist, die dort ihr Mütchen kühlen wollen. Denn es sind ja sehr intelligente Tiere mit einem Spieltrieb. Wenn sie einmal etwas gelernt haben, wollen sie es vielleicht immer wieder tun. Es ist ziemlich sicher kein aggressives Verhalten, denn Orcas greifen - entgegen aller Kino-Dramatik - keine Menschen an. Wir gehören nicht in deren Beuteschema. Sie jagen Robben, aber das ist der natürliche Kreislauf von Fressen und Gefressen werden.

Aber ein ungutes Gefühl ist es schon, zu wissen: Sie können einem das Ruderblatt zerbeißen und dann treibt man manövrierunfähig im Meer ...

Ja klar. Viele Schiffe mussten in den vergangenen Monaten von der Küstenwache gerettet werden. Die spanische Regierung hat deshalb weiträumige Gebiete für Segelboote unter 15 Metern gesperrt. Die Orcas greifen ja nur kleinere Boote an. Die könnten sie mit ihrem Gewicht locker umwerfen, das tun sie aber nicht.

Manche sagen: Die Ruhe im Corona-Jahr hat sie erst auf die Idee gebracht, wie störend Schiffe sind, und deshalb wehren sie sich.

Das halte ich für Unsinn. Das würde ja menschliche Rachegefühle voraussetzen. Ich glaube eher: die wollen spielen. Wahr ist aber: Wir dringen immer weiter in die Lebensräume der Tiere vor. Der Schiffsverkehr, gerade in der Meerenge von Gibraltar, ist enorm. Er erzeugt einen Höllenlärm unter Wasser. Das hatte im Corona-Jahr eine kurze Pause, deshalb wurden auch wieder mehr Delfine in Küstennähe gesichtet. Das ist schön. Aber wir sollten die Tiere in Ruhe lassen.