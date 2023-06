Von Michael Zirnstein

"Bist du aber groß geworden", das ist so einer der Sätze des Verwandten-Grauens, die die Band Deine Freunde gerne mal in ihren spaßigen Liedern auseinandernimmt. Aber inzwischen, mittlerweile auch schon elf Jahre alt, muss sich das Trio so etwas selbst anhören: "Seid ihr aber groß geworden." Seit Florian Sump, Kindererzieher und ehemaliger Schlagzeuger der deutschen Popstar-Truppe Echt, einmal einen Song für seine Kita machen wollte und dafür den DJ der Hip-Hopper Fettes Brot Markus Pauli und den Tausendsasse Lukas Nimschek dazuholte, hat die Gruppe einen gewaltigen Schub gemacht.

Ihr erster Hit "Schokolade" wirkte wie ein Suchtmittel: Ihre inzwischen sieben Alben landeten auch in den Top Ten. Bei Tourneen rennt man ihnen die Bude ein, längst sind auch die Konzerte in Hallen mit Tausenden kleinen wie großen Deine-Freunde-Freunden meist ausverkauft. Das Wachstum ist für Florian Sump aber "organisch": "Weil wir lieben, was wir tun. Sonst wäre es nervig, wenn es mehr Platz in unserem Leben einnehmen würde. Aber wir treffen uns gerne jeden Tag im Studio." Seine Stelle in der Kita hat er schon 2019 schweren Herzens gekündigt.

Es hat sich aber auch einiges getan im Band-Alltag. Der ist "ordentlich durcheinander", also genauso widersprüchlich wie der Titel ihres jüngst erschienenen siebten Albums. "Ordentlich" sind etwa ihrer Aufnahmetage geregelt, nicht wie früher, als sie sich die Nächte um die Ohren schlugen. "Beamtenmäßig" laufe das ab. "Wir gehen ins Studio wie Arbeiter, wenn was Cooles kommt, freuen wir uns, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Dann gehe ich nach Hause, spiele mit meinen Kindern."

Und doch herrscht in der Band ein Durcheinander. Früher war alles geregelt: Sump - Raps und Texte; Markus - Keyboard, Produktion und Beats; Lukas - Gesang und Melodien. "Jetzt darf jeder im Gebiet der anderen herumwildern", sagt Sump. "Wir werfen ganz viele Bälle in die Luft und gucken, welche wir gemeinsam wieder auffangen. Das geht drunter und drüber." Dieses "kontrollierte Chaos" hat ihnen einen wahren Kreativschub gegeben.

Das sieht man schon am Titelsong, den sie alle zusammen - auf Tour - getextet haben, und selbst die Crew steuerte beim gemeinsamen Essen Ideen bei. Es geht um eine Sammlung all der paradoxen Kommandos und Floskeln im Familienalltag: Man müsse sich "langsam beeilen" und dann "warte mal schnell!", das sei "einfach schwer" oder aber mal "richtig falsch".

"Schrecklich nett" ist das halbstündige Filmchen, das Deine Freunde zur Platte produziert haben. Sie führen die Songs in einer falschen TV-Talent-Show auf. Dabei haben sie durchaus ihre eigenen Erfahrungen als Juroren bei "The Voice Kids" einfließen lassen, was "wie ein große Ferienlager" gewesen sei, wie Sump sagt, obwohl "Fernsehen eindeutig nicht meine Lieblingsbühne ist".

Jetzt haben sie sich eine eigene, alberne Talent-Show ausgedacht. Mit einer echten Moderatorinnen-Legende aus dem Kinder-Entertainment ("Mini-Playback-Show"): Mareika Amado, die jeden Spaß (auch über ihr Alter) und einige Hip-Hop-Moves mitmacht. "Manchmal wird man enttäuscht, wenn man Kindheitshelden im echten Leben trifft", sagt Sump, "aber Mareike hat es voll genailt!" Die drei selbst schlüpfen - wie in ihren Konzerten - in viele Rollen. Mal geben sie die Ehrlich-Zauberer mit ihren Kakadu-Frisuren, mal zieht sich Sump ein Jürgen-von-der-Lippe-Hemd an und erzählt schlechte "Dad-Jokes", über die keiner lacht, wie im Song "Dumme Witze". Witzig ist, dass er dabei kurz zum schrillen Keith Flint von der Band The Prodigy mutiert inklusive Zitat aus deren Hit "Firestarter": "Ich bin der Feiervater."

Da fällt einem auf, dass Deine Freunde immer auch Hip-Hop-Erziehung gemacht haben. Man findet unter den Songs vom klassischen Kopfnicker bis zum trendigen Trap Legenden-Anspiel-Tipps von Fanta 4 bis Das Bo, und würde nicht der hibbelige Track "Energie" ins Programm von Deichkind passen?

Deswegen hören auch Eltern gern Deine Freunde. Fragt man sich, ob vielleicht unter den zwölfjährigen Fans von ganz früher schon einige selber Eltern sind. Soweit ist es noch nicht, sagt Sump. Aber unter ihren Videos tauchen immer mehr Kommentare wie "Das war meine Kindheit". Daher singen sie ihren entwachsenen Fans einen ehrlich schnulzigen Abschiedsschlager: "Wir waren die Rebellen an deiner Seite", heißt es da. Aber eigentlich, sagt der Rapper, stehen sie eher zwischen Eltern und Kindern: "Jede Seite kann nerven." Beispiel aus dem Hause Sump: "Wenn mein Sohn sein Zimmer aufräumen soll, und er dann kontert, indem er unseren Song ,Räum doch selber auf' auflegt, dann geht der Punkt an ihn."

Eine Platte oder ein Tiktok-Angebot extra für Jugendliche zu machen, haben Deine Freunde übrigens nicht vor. "Da strengt mich schon der Gedanke an", sagt Sump. Irgendwann muss man sie ziehen lassen - es kommen genug neue nach.

Deine Freunde, 17., 18. & 19. Nov., Muffathalle; 27. Okt., Erlangen, Heinrich-Lades-Halle