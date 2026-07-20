Die britischen Hardrocker spielen das letzte Konzert des diesjährigen Tollwood Festivals in München. Und man kann insgesamt festhalten: Sie altern gut.

Mit „Highway Star“ hatten Deep Purple 1972 das Album „Machine Head“ begonnen. Damit eröffnen sie jetzt, 2026, das letzte Konzert des Tollwood-Festivals. Und es ist wichtig, sich klarzumachen: Wer 1970 (als das Album „In Rock“ erschien ) und 1972 („Machine Head“) jung war und den britischen Hard Rock in die Welt gesetzt hat, ist heute im Großvater-Alter.