27. Mai 2019, 18:45 Uhr Dealer verhaftet Koks in der Handtasche

Bei einer Kontrolle am Echardinger Grünstreifen in Berg am Laim hat die Polizei am Freitag 200 Gramm Kokain sichergestellt und die mutmaßlichen Händler festgenommen. Als sich die Beamten einem Pärchen näherten, entriss ein 24-Jähriger seiner 23-jährigen Begleiterin die Handtasche und flüchtete. Als die Beamten ihn einholten, wehrte er sich massiv gegen seine Festnahme, berichtete die Polizei am Montag. In der Handtasche befanden sich etwa 200 Gramm weißes Pulver. In der Wohnung das Pärchens wurden zudem typische Verpackungsmaterialien für Drogen gefunden. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.