Was einst als Gag auf einem Abschiedsfest gedacht war, ist längst Tradition geworden: Die Band Deadline, bestehend aus Redakteurinnen und Redakteuren der Süddeutschen Zeitung, stellt sich ihren Kritikern und tritt öffentlich auf. An diesem Wochenende wieder einmal im "Hexenkessel" von Tollwood. Dass ihre Mitglieder gut in die Tasten (ihrer Notebooks) hauen können, weiß die Welt - aber wie es mit Keyboards und Co steht? Um das zu klären, müssen Leser zu Hörern werden! Das Repertoire von Deadline umfasst jedenfalls Cover aus Pop, Soul und Rock'n'Roll, von den Siebzigerjahren bis heute.