Im Schnitt hat jeder Besucher dieses Tollwood-Konzerts ziemlich exakt 5,95 Euro für den SZ-Adventskalender gespendet. Das ergibt sich angesichts des rappelvollen Parketts im dortigen Weltsalon, vor dessen Einlass freundliche Wächter aufpassen mussten, dass die zugelassene Grenze von 350 Fans nicht überschritten wurde. So kamen 2083,07 Euro in den zweieinhalb Stunden am Samstag zusammen, in denen Deadline, die aktuell neunköpfige Redaktionsband der SZ, für organisierten Lärm sorgte. Und dies offenbar zur Freude des Publikums, das von "Bad Case Of Lovin' You", dem zweiten Song, bis zum finalen "Angel" durchtanzte.