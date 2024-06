Liegt in der Nähe der Donnersbergerbrücke eine Weltkriegsbombe in der Erde? Das wollen Experten des Kampfmittelräumdienstes am Freitag klären. Im Baufeld der zweiten S-Bahn-Stammstrecke haben Spezialisten den Untergrund sondiert. Dabei haben sie in dreieinhalb Metern Tiefe westlich der Brücke einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. Von diesem gehe derzeit jedoch keine Gefahr aus, teilt die Feuerwehr mit.

Sollte es sich wirklich um einen Blindgänger handeln, soll dieser voraussichtlich am Samstag entschärft werden. Anwohner werden in diesem Fall am Freitagabend mit einer Wurfsendung und mit Lautsprecherwagen informiert. Wegen der möglichen Entschärfung kann es am Samstag, 8. Juni, von 10 Uhr an zu starken Einschränkungen im Bahnverkehr kommen. Informationen dazu gibt es auf bahn.de und s-bahn-muenchen.de/aktuell.

Ganz in der Nähe zum Fundort war im Dezember 2021 bei Bohrarbeiten zur zweiten Stammstrecke eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe detoniert, die damals bei den Sondierungsarbeiten unentdeckt geblieben war. Vier Menschen wurden dabei verletzt, einer davon sehr schwer.