Osteraktionen

Suchen und Finden

Hasen zählen in Hellabrunn, Hindernisse bezwingen im Olympiapark, Abenteuer erleben am Airport und Rätsel lösen in der Allianz Arena - an den Osterfeiertagen gibt es viele Aktionen für Familien in München und dem Umland. Von Amelie Krügel und Ariane Witzig