Von Lea Kramer

Es ist kein guter Tag für einen Pressetermin, um einen wegweisenden Schritt im Münchner Wohnungsbau zu verkünden. Völlig verregnet ist dieser September 2002, zwei Tage zuvor fiel sogar Schnee. Zum Festakt am Ackermannbogen haben die Organisatoren deshalb einen weißen Plastikpavillon aufgestellt. Darunter liegt frischer Sand, drum herum stehen Politiker und Bauherren, jeweils mit Schaufel in der Hand, in lange Mäntel gehüllt. Auf einem großen Banner über ihren Köpfen ist zu lesen "1. Spatenstich - Schwabing am Olympiapark". Am Rand des Unterstands hat der Starkregen kleine Rinnsale gebildet.