Der Schauspieler will in der Woche vom 21. bis zum 27. August an die Isar, ins Kino und nachts durch die Stadt spazieren. Außerdem freut er sich auf die Ausstellung "München Displaced". Ein Gastbeitrag.

Zuletzt schlüpfte er im Nockherberg-Singspiel in die Rolle des CDU-Chefs Friedrich Merz, was natürlich unbedingt für seinen Humor und seine schauspielerische Vielfalt spricht. David Zimmerschied kann aber auch anders, er spielt in Fernsehserien oder Filmen mit und arbeitet als Sprecher, zwischendurch tritt er (wie gerade eben im August) als Märchenonkel beim Waldkult-Festival in seiner Heimatstadt Passau auf. Seit mehr als zwei Jahrzehnten lebt Zimmerschied in München, in dieser Woche verbindet er Familie, Fitness, Freizeit und Filmarbeit.