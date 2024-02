Die Verwandlung dauert 15 Sekunden. David Zimmerschied sitzt am Dienstagvormittag im ersten Stock des Fat Cat im alten Gasteig und wird gleich zum CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz mutieren, in Chucks, Jeans und Pulli. Der schlanke Mann mit dem kurzen blonden Haar steht auf und macht sich einmal ganz gerade. Der letzte Moment, bevor die Metamorphose beginnt.

Zimmerschied sagt, während er Schultern und Nacken kreisen lässt: "Ich stelle mir vor, dass ich eine bewegliche Wirbelsäule habe - und dann wird mir ein Holzkreuz auf den Rücken genagelt." Diese Unbeweglichkeit wird in Bewegung am deutlichsten. "Es gibt ein Video, wie Merz tanzt, das ist maximale Rechteckigkeit", sagt der 40-Jährige, während er über den Teppich auf eine Topfpflanze zuruckelt. Und obwohl der Schauspieler diese Figur schon seit mehr als einem Jahr kennt, studiert, übt und spielt, muss er jetzt das erste Mal lachen.

Merz zu spielen, ist ganz offensichtlich ein Geschenk für einen Darsteller. Es folgt auch gleich der erste prägnante optische Moment: Zimmerschied schiebt seinen Kopf nach vorne, die Schultern bleiben zurück. "Vielleicht hat der da wirklich eine Fehlhaltung. Mittlerweile wird er aber immer noch runder, zieht die Schultern nach vorne." Die Verwandlung dauert bislang gute fünf Sekunden und am Ende wird Zimmerschied sehr lange kichern.

Detailansicht öffnen "Vielleicht hat der da wirklich eine Fehlhaltung" - Friedrich Merz im Bundestag. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Wobei ihm das Lachen dann eigentlich immer vergeht, zumindest wenn er länger in der Merz-Haltung bleibt. Er bekommt dabei ziemlich schnell Kopfschmerzen.

Zimmerschied kann Eindrücke verbal verdichten, nicht nur bei der Rechteckigkeit von Merz beim Tanzen. Er kann aber auch auf eine Pointe hin erzählen. Eine Grundvoraussetzung für jeden Teilnehmer des Singspiels, das von Handlung, Musik, aber vor allem von den gelungen getimten Gags lebt. Also erzählt Zimmerschied von seiner Supermarkt-Begegnung mit Kollegin Jule Ronstedt im Januar 2023.

Ronstedt war kurz zuvor von Richard Oehmann angerufen worden, der zusammen mit Stefan Betz das Drehbuch für den Nockherberg schreibt und Regie führt. Sie suchten einen Merz-Darsteller, Ronstedt solle mal mitgrübeln. Tat sie, auch im Supermarkt, wo Zimmerschied an der Kasse stand und hinter sich plötzlich ein: "DU bist es!" von Ronstedt hörte. "Seitdem", sagt Zimmerschied, der sehr mitreißend kichern kann, "gehe ich immer einkaufen, wenn ich eine Rolle brauche."

Detailansicht öffnen David Zimmerschied als David Zimmerschied im Fat Cat/Gasteig. (Foto: Florian Peljak)

Der Schauspieler dachte im ersten Moment: "Ich? Als Merz? Das ist aber kein Kompliment." Andererseits ist Nockherberg-Darsteller seit einigen Jahren ein inoffizieller Adelstitel der Filmbranche. Der 40-Jährige ging also zum Friseur und bat um eine Merz-Frisur, "vorne eine Insel, hinten ein Kranz, dazwischen kahl." Die Haare wurden merzblond gefärbt, und so schickte er ein Video von seiner Interpretation von Merz' Antrittsrede als CDU-Vorsitzender. Die überzeugte, und von dem Moment an lief es, wie auch in diesem Jahr wieder: mit hohem Aufwand in kurzer Zeit.

Zimmerschied analysierte Merz-Videos, identifizierte Gesten. Im vergangenen Jahr etwa noch den ausgestreckten Zeigefinger, der jetzt nicht mehr zu sehen ist. Und dann eben die Körperhaltung samt Mimik. Mit eingefallenen Schultern, ausgefahrenem vorgerecktem Kopf und Holzkreuz auf dem Rücken sagt Zimmerschied: "Man hat auch immer das Gefühl, dass er von unten schaut." Also stelle er sich vor, wie ihm ein Bleipendel die Nase runterzieht, "damit muss man automatisch die Stirn kräuseln, wenn man nach vorne sehen will".

Detailansicht öffnen Wenn ein Bleipendel die Nase nach unten zieht - Merz im Jahr 2022. (Foto: Friedrich Bungert/Friedrich Bungert)

Wenn Zimmerschied derzeit nach vorne schaut, sind da bis zum Auftritt noch einige Proben. Seit Ende Januar hat er das Drehbuch, kurz danach kam das Ensemble das erste Mal zusammen. Sieben Seiten Text hat er diesmal, wichtig ist vor allem die Aussprache. "Merz hat ja gar keinen Dialekt, nur teilweise absurde Betonungen."

In seiner Verwandlung vom Passauer Darsteller zum Sauerländer Politiker ist Zimmerschied nun bei Sekunde zehn und der Mundhaltung angekommen. Lippen-Analyse: "Er spricht eigentlich nur mit der Unterlippe", die Oberlippe sei starr. Oder, noch schöner und pseudowissenschaftlich: "Die Oberlippe ist am Artikulationsvorgang unbeteiligt." Spräche Merz diesen Satz, würde er "Artikulationsvorgang" rauspressen. Das vermerkt Zimmerschied beim Üben auf seinen Ausdrucken mit "pr" über dem Wort, für preußisch.

Handkanten-Duette sind Merz' Lieblingsgeste

Sekunde 13, Körper- und Kopfhaltung sind eingenommen, Mimik und Sprache eingestellt, es folgt das Finish: Sätze, Bewegungen, Gesten.

"Merz macht oft eine Pause vor dem letzten Wort im Satz", sagt Zimmerschied. Und hat es mit den letzten Buchstaben im Wort. Richtig ist bei ihm ein richtik, und ein unt, beeindruckt mit drei ttt. "Dazu sind Sch- und Scht-Laute sehr ausgeprägt." Er nimmt nun beide Arme, hält die flachen Hände vertikal nebeneinander und wischt hoch und runter, hin und her, als müsse er den Regierungs-Airbus in eine Parklücke lotsen. Handkanten-Duette sind Merz' Lieblingsgeste, dazu die neue Doppelfaust vor dem Körper, "da hämmert er mit beiden Händen". Die Gesten sind immer gleich, die Körperhaltung ebenso, und Zimmerschied sagt dann, dass er selbst immer Müdigkeit spüre in dieser Haltung, "Abgeschlafftheit und auch Traurigkeit. Eine allgemeine Überforderung."

Merz funktioniert an diesem Vormittag auch in Chucks, zum Singspiel wird Zimmerschied eineinhalb Stunden lang in der Maske bearbeitet. Gummihaube mit exakter Frisur drauf, Merz-Brille dazu, den sogenannten Krötenhals modellieren sie ihm hin, also einen mit Altersfalten. Und dann gehe es letztlich beim Auftritt gar nicht mehr so um das gute Nachahmen, sondern um sitzende Pointen. "Absurdes Verhalten in absurden Situationen. Politiker, die wie Flipperkugeln auf der Bühne zusammenprallen."

So gerne er sie spielt, so wenig Sympathie hat Zimmerschied für den Typus des Berufspolitikers. "Wenn ich mir Auftritte von Politikern ansehe, gerade Ministern, dann sehe ich oft Automaten." Gestus, Habitus, Redefluss, alles nahezu immer identisch und jederzeit abrufbar. "Gregor Gysi konnte sich als einer von wenigen noch relativ viel Menschlichkeit bewahren", sagt Zimmerschied. Es spiele aber keine Rolle für ein gelungenes Doublen, ob man eine Figur persönlich mag oder eher nicht.

"Merz geht immer so, als hätte er Putzschwämme an den Füßen."

Auch wenn ihm andere Politiker inhaltlich näher stehen: Der Erfolg von Merz ist auch immer gut für Zimmerschied, oder wieder verkürzt: "Wenn der Kanzler wird, habe ich einen festen Job." Vielleicht kommt Merz ja diesmal sogar zum Nockherberg. Bis zu diesem Donnerstag hat er im Gegensatz zum vergangenen Jahr zumindest noch nicht abgesagt.

Sekunde 15, der letzte Schritt der Verwandlung: laufen. "Merz geht immer so, als hätte er Putzschwämme an den Füßen. Diese Glitzis." Vorsichtig und unsicher wirke das, auch das ist natürlich wieder reine Spekulation, wenn auch von einem Hineinversetzungsprofi. Was allerdings wahr ist, sind eben die Kopfschmerzen, die Zimmerschied spätestens nach ein paar Minuten als Merz hat. "Die gehen dann aber sofort weg, wenn ich aus der Rolle raus bin." Also dann auch am Mittwochabend gegen 21 Uhr. Da kann er dann auch endlich wieder lachen. Denn eines hat Zimmerschied bei seiner Analyse nicht entdeckt: "Ich habe keine Kenntnis über irgendeine Art von Humor bei Friedrich Merz."

Am kommenden Mittwochabend wird er dann gegen 21 Uhr hinter der Bühne alles wieder ablegen: Haube, Brille, Kostüm, Haltung und Kopfschmerzen. Sich also schnell wieder rausversetzen aus einem Mann, den er in aller Kürze, politisch sehr korrekt, höflich und mit leichtem Grinsen im Gesicht so beschreibt: "Herr Merz ist für mich einfach ein steter Quell an Inspiration."