"Niemand bietet mir in den USA etwas an, keiner glaubt an mich"

Von Michael Zirnstein

David Hasselhoff schaut sich das Foto genau an. Es wurde vor zwölf Jahren aufgenommen, bei einem Interview-Tag wie diesem, damals im Deutschen Theater in München, da war er 58. Er wundert sich. "Hm, das Hemd habe ich lange nicht getragen." Er hält inne, versucht offenbar seine Garderobe in Gedanken in den Kleiderschrank der Zeit einzusortieren. Ein Moment, sich selbst zu wundern, wie weit das Hemd aufgeknöpft war, und wie wenig er seitdem gealtert zu sein scheint: 1,93 Meter, wacher Blick, ein Mann aus Malibu, mit griffigem Haar und Bankdrückeroberbau. Natürlich muss der Sänger und Schauspieler am Dienstag oft die Reporterfrage beantworten, wie er sich fit hält: Fahrrad fahren, sagt er dann.