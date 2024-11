David Grossman im NS-Dokuzentrum in München

Von Bernd Kastner

David Grossman betritt die Bühne, schmal wirkt er und zerbrechlich. Es wird ein trauriger Abend, wie könnte es anders sein, es geht um das Leben in Israel nach dem 7. Oktober und all die Jahrzehnte davor. Erst ganz am Ende schimmert ein wenig Hoffnung durch, als Grossman übers Schreiben spricht, und dass er wieder Freude daran gefunden habe.