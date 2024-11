Interview von Michael Zirnstein

David Garrett hat höchste Ansprüche. Wenn der Popstar der Geigenwelt schon eine Kooperation eingeht, dann nur mit dem „David Garrett des Cello“. Also schüttelt er sich zusammen mit Stjepan Hauser Taylor Swifts „Shake It Off“ aus den Fingern auf dem neuen Crossover-Album „Millennium Symphony“. „Seven Nation Army“, „Flowers“ oder „Titanium“ überträgt der 38-Jährige da ebenso geschmeidig auf sein Instrument wie weitere Hits von Beyonce, Ed Sheeran, The Weeknd, David Guetta oder Rihanna. Der gebürtige Aachener hat dabei in seinem Wohnort New York auf die besten Mitmusiker gesetzt – die seinen Ansprüchen zum Teil aber nicht genügten. Weil gerade die Bläser daherkamen wie „frisch aus dem Blue Notes Studio“, aber ihr Timing nicht halten konnten, bat er kurzerhand den deutschen Star-Trompeter Till Brönner um Hilfe. Das erzählt Garrett, die Geige auf dem Schoß, beim Interview in München – wo er am 20. März 2025 auf seiner Welttournee in der Olympiahalle spielt, und wo er zuvor schon beim NFL-Spiel in der Allianz-Arena einen recht sportlichen Zusatzauftritt absolvieren wird.