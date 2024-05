Er ist ein Rekorde brechender Meister der Geschwindigkeit, nur so kann man sich erklären, dass David Garrett überall zugleich zu sein scheint. Konzert hier, Buchpräsentation da, Talkshow dort. Und jetzt hat der Aachener Star-Geiger in Köln eine Pressekonferenz gegeben, obwohl er schon ab übermorgen einige Klassik - Konzerte in Mexiko spielen wird, wonach er dann wiederum einige Sommerfestivals in Deutschland mit seinem poppigeren Crossover-Programm "Alive" spielt (etwa am 13. Juli in Rosenheim).

Garrett ist aber schon weiter voraus in die Zukunft geeilt, und darum ging es in Köln: Seine "Millennium Symphony Live Tour 2025". Die wird in Europa starten, und zwar samt Band und Orchester in der Münchner Olympiahalle am Donnerstag, 20. März 2025, und ihn dann über Wien (21. März) in neun weitere große deutsche Musikarenen bringen (24.3. Mannheim, 25.3. Stuttgart, 26.3. Oberhausen, 28.3. Hamburg, 29.3. Berlin, 1.4. Hannover, 2.4. Leipzig, 3.4. Köln, 6.4. Frankfurt). Interessant ist aber auch, wie es danach weitergeht: Nämlich rund um den Globus, denn für seine internationale Ausdehnung hat Garrett, der im Laufe seiner drei Jahrzehnte währenden Karriere bereits 1600 Konzerte gegeben hat, seinen neuen Veranstalter-Partner präsentiert: Mit dem Boss des Entertainment-Marktführers Live Nation, Michael Rapino, hat er jüngst einen "globalen Konzertvertrag" in Los Angeles unterschrieben.

In Köln präsentierte Garrett auch sein neues Album zur Tour, das erste seit dem Klassik-Album "Iconic" von 2022 und dem Crossover-Album "Alive - My Soundtrack" von 2020. Auf "Millennium Symphony" will "der Zauber genialer Violinvariationen" (so steht es im Pressetext) die "größten Popsong der letzten 25 Jahre" wieder in seiner schwindelerregenden Art interpretieren, also "Megahits von Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran, The Weeknd, David Guetta, Undo Lindenberg und Apache 207". Das Album soll im Herbst erscheinen und ist der Grundstock fürs Tournee-Repertoire.

Tickets für die deutschen Konzerte gibt es im Vorverkauf und (wie gerade üblich) in mehreren Etappen: Ab Dienstag, 14. Mai, 12 Uhr, bei Telekom Prio Tickets ( www.magentamusik.de/prio-tickets) und RTL+ Prio Tickets ( plus.rtl.de/prio-tickets); ab Mittwoch, 15. Mai, 10 Uhr, im Ticketmaster Presale ( www.ticketmaster.de/presale) und im allgemeinen Vorverkauf ab Donnerstag, 16. Mai, 10 Uhr ( www.livenation.de/artist-david-garrett-231224).