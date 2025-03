Stargeiger David Garrett begeistert beim Konzert in der Münchner Olympiahalle mit seinen Neuschöpfungen bewährter Pop-Hits. So hat man Ed Sheeran und die „White Stripes“ noch nie gehört.

Kritik von Dirk Wagner

Das hätte er sich anders gedacht, gesteht der Teufelsgeiger David Garrett am Ende der ersten Show seiner „Millennium Symphony World Tour“. Zu seiner Version von „Welcome To The Black Parade“ der Band My Chemical Romance hätten gemäß seiner Vorstellung einige Besucher der ausverkauften bestuhlten Olympiahalle zur Bühne stürmen sollen, um dort zu tanzen. Er wäre dann zu seinen Fans in den vorderen Reihen gegangen und hätte mit diesen Selfies gemacht, sagt Garrett, der aber feststellt, dass die Raumaufteilung des Konzerts einen entsprechenden Platz vor der Bühne gar nicht mitberücksichtigt hat.