Schon länger mischen die Münchner Symphoniker Bekanntes mit Unbekanntem und haben dabei ein Näschen für Coups in Sachen Aufmerksamkeit. Das Bekannte ist beim aktuellen Programm in der Isarphilharmonie Beethovens Fünfte Symphonie nach der Pause. Eine sichere Bank, wie der Applaus zeigt, obwohl sich manches kritisieren ließe: ein nicht sonderlich gelichteter Orchesterklang, das zu metrisch taktierende, zumal im langsamen Satz damit recht schwere Dirigat von Michael Balke. Balke ist Erster Gastdirigent am Gärtnerplatztheater, für die Oper hat er ein sichereres Händchen, wie die elegant servierte Ouvertüre zur Oper „Raymond“ von Ambroise Thomas zu Beginn hat hören lassen.