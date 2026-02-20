Konzertsaal und Symphonieorchester statt Stadion und E-Violine. Der Crossover-Geiger David Garrett hat seine Komfortzone verlassen und ein klassisches Klavierkonzert komponiert. Doppeldebüt: Bei der Uraufführung des „One World Piano Concerto“ 2024 in der Schweiz stand er sogar selbst am Pult. Jetzt ist das Werk auch in München zu hören. Ist das eine Art Rückkehr zur Klassik für den 45-Jährigen, dessen Karriere einst als Wunderkind an der Geige begann?