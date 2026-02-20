Konzertsaal und Symphonieorchester statt Stadion und E-Violine. Der Crossover-Geiger David Garrett hat seine Komfortzone verlassen und ein klassisches Klavierkonzert komponiert. Doppeldebüt: Bei der Uraufführung des „One World Piano Concerto“ 2024 in der Schweiz stand er sogar selbst am Pult. Jetzt ist das Werk auch in München zu hören. Ist das eine Art Rückkehr zur Klassik für den 45-Jährigen, dessen Karriere einst als Wunderkind an der Geige begann?
David Garrett hat ein Klavierkonzert geschrieben. Der Star-Geiger erklärt, warum er sich die Komposition zutraute, wo seine romantische Ader liegt und wie es sich anfühlt, das One World Piano Concerto den Münchner Symphonikern und Olga Scheps zu überlassen.
Interview von Rita Argauer
