Kolumne von Jutta Czeguhn

Schon ein wenig her, 1991 war das, da sang Hape Kerkeling in seiner Show „Total normal“ prophetisch „Das ganze Leben ist ein Quiz, und wir raten, raten, raten / Denn das Quiz ist das, was wir so gern sehen, es lebe hoch, das deutsche Fernsehen.“ Über drei Jahrzehnte und gefühlt Millionen „Wer wird Millionär?“-Runden später wird in den TV-Geräten und davor mehr geraten denn je. Die Menschen tauschen – analog – nützliches und gänzlich unnützes Wissen aus, als wollten sie der KI im Netz demonstrieren: „Ätsch, bätsch, mein Gehirn funktioniert auch noch ganz ohne Strom.“