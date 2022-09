Interview von Michael Zirnstein

David Garrett ist ein Meister darin, Räume zu erobern. Mediale Räume etwa, wenn er mit der Veröffentlichung seiner Autobiografie "Wenn ihr wüsstet" Schlagzeilen produziert wie: "Er schrubbte Klos und jobbte als Modell". Oder wenn er sich gerade zum 42. Geburtstag ein Instrument von Guarneri del Gesù für 3,5 Millionen schenkt, wofür er wohl eine seiner Wohnungen in New York verkaufen müsse. Aber es sind auch musikalische Räume, die der Stargeiger aufmacht und neu möbliert, etwa nun auf der Tour zum Crossover-Album "Alive". Der Klassik-Pop-Abend in München soll "so intim wie ein Wohnzimmer-Konzert und so mitreißend wie eine Stadion-Show" werden, verspricht er.