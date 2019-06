17. Juni 2019, 18:34 Uhr Dave McKean Multitalent

Bekannt ist Dave McKean in erster Linie als Comickünstler, der Klassiker und preisgekrönte Werke wie "Batman: Arkham Asylum", "Mr. Punch", "Signal To Noise" oder "Cages" geschaffen hat. Der Brite hat aber auch mehr als 150 CD-Cover für Musiker wie Tori Amos oder Alice Cooper illustriert, fertigte Entwürfe für die "Harry Potter"-Filme an und ist außerdem als Fotograf, Filmemacher, Schriftsteller, Musiker, Komponist und Bühnenbildner tätig. Ein wahres Multitalent also, als welches der 55-Jährige nun auch im Jüdischen Museum (St.-Jakobs-Platz 16) auftritt. Am Mittwoch, 21. Juni, um 21 Uhr wird McKean dort mit seiner Ehefrau Clare Haythornthwaite und dem Cellisten Matthew Sharp die Multimedia-Performance "Black Dog: The Dreams of Paul Nash" aufführen. Sie beruht auf seinem gleichnamigen Comic über den englischen Kriegsmaler Paul Nash. Einen Tag später präsentiert er ebenfalls dort um 21 Uhr seinen Kurzfilm "The Week Before" und wird im Anschluss mit Paul Gravett darüber sprechen.