Von Sophia Coper

Flo und Maxi sind kaum von ihren Plätzen aufgestanden, da beginnt eine Frauengruppe bereits verschämt zu kichern. „Beides Schnauzermänner“, flüstert eine und stößt ihrer Sitznachbarin mit dem Ellbogen in die Seite. Ihre Freundin stehe total auf Oberlippenbärte, erklärt sie auf Nachfrage, der Abend werde gerade um einiges interessanter. Die beiden Männer Mitte 20, die ihren Nachnamen nicht preisgeben wollen, haben jedoch keine Zeit, sich dem kleinen Aufruhr zu widmen. Inmitten der dicht besetzten Stuhlreihen der Senatore Bar wartet schon die flimmernde Leinwand. Als sie sich dem Scheinwerferlicht nähern, mischen sich in Maxis schallendes Lachen panische Untertöne. Flo hat ein paar Folien vorbereitet, er selbst nur eine vage Vorstellung vom Inhalt. Vorfreude und Furcht liegen an diesem Donnerstagabend nah beieinander.