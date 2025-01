Interview von Philipp Crone

Andreas Meran, 56, sitzt in einem Café am Gasteig. Immer wieder drehen sich Leute an Nebentischen zu ihm um. Das liegt wohl nicht an einem spektakulären Äußeren. Er ist ein unauffällig gekleideter, drahtiger Mann mit Brille. Es liegt eher an dem, was er sagt. Er spricht über das Daten, wie es sich in München verändert hat, seit er mit einem Freund vor 25 Jahren eine Webseite startete, die eigentlich zunächst ein München-Portal werden sollte. Ob es seine Meinung über scheinbar überzeugte Singles ist, warum immer weniger junge Menschen Apps wie Tinder nutzen und warum er seine Frau nie über eine Dating-Plattform getroffen hätte, das scheint die um ihn herum Sitzenden sehr zu interessieren.