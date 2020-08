Von Evelyn Vogel

Freie Künstler aller Sparten hatten es in München schon vor dem coronabedingten Lockdown nicht leicht. Den Bildenden Künstlern fehlt es an Ateliers, weil die wenigen privatwirtschaftlichen meist zu teuer, die städtisch geförderten oft zeitlich beschränkt sind. Von seiner Kunst zu leben, ist nicht leichter geworden in Zeiten, in denen potenzielle Käufer auf anderes fokussiert sind als darauf, was demnächst Neues an ihrer Wand hängt oder im Raum steht. Coronahilfen und staatliche wie städtische Förderprogramme in Form von Stipendien und Förderpreisen stopfen oft nur die ärgsten Löcher. Da kommt die CSU im Stadtrat mit ihrer Idee, den Ankaufsetat der Artothek aufzustocken, um damit Münchner Künstler zu fördern, gerade recht.

Die Artothek ist eine schon mehr als drei Jahrzehnte alte städtische Institution, bei der sich Münchner und Umlandbürger gegen eine sehr geringe Gebühr Kunst auf Zeit ausleihen können. Zum Selbstverständnis gehört es, mit den Ankäufen die heimische Kunstszene zu unterstützen. Da hierbei oft früh im Laufe einer Karriere Werke gekauft wurden, gehören auch Arbeiten von mittlerweile bekannten, ja weltbekannten Künstlern zu der Sammlung. Aber auch unter den weniger bekannten Namen sind oft wahre Schätze zu finden, wie Leihnehmer wissen. Dennoch kennen viele Münchner die Artothek im Rosental nicht. Sie ist noch immer ein Dornröschen, das es verdient hätte, wachgeküsst zu werden.

Wenn die Stadt nun den Ankaufsetat, der vom Kulturreferat mit derzeit etwa 30 000 Euro angegeben wird, aufstocken will, profitieren Künstler, aber auch Bürger, die eine größere Vielfalt in der Ausleihe finden. Die Antragsteller forderten im Feriensenat, "zusätzliche Mittel aus dem laufenden Haushalt zur einmaligen Aufstockung des Ankaufsetats der Artothek 2020 auf 100 000 Euro umzuwidmen" sowie "Einrichtungen, die regelmäßig Kunst ankaufen, wie etwa die Münchner Stadtsparkasse oder auch der Wittelsbacher Ausgleichsfond" aufzufordern, "sich an dieser außerplanmäßigen Kunstankaufskampagne zu beteiligen".

Beschlossen ist noch nichts. Aber aus dem Kulturreferat heißt es, die Sache sei "auf den Weg gebracht". Man hoffe, auf 90 000 Euro aufstocken zu können. Im Herbst, spätestens Ende des Jahres wolle man Vollzug melden. Die Aufstockung soll aus Stiftungsmitteln kommen, die für städtische Museen und Kunsträume gedacht sind. Hoffentlich wird daraus keine Umschichtung innerhalb des Kulturetats, so dass die Gelder dann an anderer Stelle fehlen. Den Ankaufsetat für die Artothek dauerhaft aufzustocken, das wäre schön.