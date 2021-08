Von Veronika Kügle, München

Von verstohlenen Blicken, die erst umherwandern und dann doch aufdringlich mustern, über schnippische Kommentare bis hin zu Familienmitgliedern, die sich in der Öffentlichkeit für den Angehörigen schämen - zwar könnte die LGBQTIA-Community kaum heterogener sein, doch machen Menschen, die hinsichtlich sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität von der lang vorherrschenden Norm abweichen, oft ähnliche Diskriminierungserfahrungen. Aus der Perspektive einer Frau, die im falschen Körper geboren wurde, erzählt auch das Theaterstück "Le mardi à Monoprix" von Emmanuel Darley, das 2010 in Paris uraufgeführt wurde. Das zeigt derzeit das Vinzenz im Mucca 31 mit Andreas Neumann in der Hauptrolle und unter der Regie von Thorsten Krohn.

"Dienstags bei Kaufland" heißt die deutsche Übersetzung von Klaus Gronau. Und tatsächlich erinnert die Mucca-Halle an ein Kaufhaus: die hohen Decken, unter denen noch eine zweite Etage Platz hat, die Treppen, für die man den Kopf in den Nacken legen muss, und die grellen Leuchtröhren. Neben einem alten Radio, einem pinken Bürostuhl und wenigen mit Transparentfolien bedeckten Möbeln liegen auf der Bühne lediglich ein Kleid und eine Perücke. Mit weißer Kreide wurden weiße Linien auf den Boden gemalt, die sich später als Grundriss einer Wohnung entpuppen werden.

Die Inszenierung überzeugt in ihrer reduzierten Art, lässt aber streckenweise etwas zu viel Raum für einen einzelnen Schauspieler. Das lässt das Stück bisweilen etwas durchhängen, was weder dem Text, noch der schauspielerischen Leistung Neumanns gerecht wird. Das Besondere an dem Text des französischen Dramaturgen ist aber der nicht abreißen wollende Bewusstseinsstrom der Protagonistin und die erzählte Zeit, die sich nahezu mit der Erzählzeit deckt. Das Publikum erfährt so von Begegnungen und Erlebnissen der Transgender-Frau - ganz innerhalb der Gefühlswelt der Figur. Da zeigt sich vor allem die Wut darüber, nicht gehört und gesehen zu werden - ein hochaktuelles Thema, auch nach dem Pride-Monat im Juni.

