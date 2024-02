Lebenspralle Erzählung aus der schwulen New Yorker Community: In Bamberg hat "Das Vermächtnis (The Inheritance) - Teil 2" Premiere.

Von Florian Welle, Bamberg

Das Warten auf die Fortsetzung hat ein Ende, wie bei einer spannenden TV-Serie. Im vergangenen Herbst machte man am ETA Hoffmann-Theater erstmals Bekanntschaft mit dem herzensguten Eric, dem narzisstischen Selbstzerstörer Toby Darling, dem gefühlsbeherrschten Milliardär Henry und dem verlorenen Sexarbeiter Leo, den Hauptfiguren in Matthew Lopez großartig erzähltem Bühnenepos "Das Vermächtnis (The Inheritance)" über die schwule New Yorker Community einst und jetzt.