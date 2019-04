3. April 2019, 19:22 Uhr München heute Das Problem mit dem Münchner Öko-Strom / Ein Hahn im Landeskriminalamt

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Pia Ratzesberger

Vielleicht kennen Sie das Gefühl aus dem Supermarkt. Sie stehen dann vor den tausenden Waren, sagen wir, vor den Kisten mit Gemüse und versuchen das Richtige zu tun. Also keine Mango zu kaufen, weil die aus Südamerika eingeflogen werden muss. Keine Avocado, weil deren Produktion so viel Wasser verbraucht. Und kurz bevor Sie zu den Erdbeeren greifen, fällt Ihnen noch ein, dass Sie neulich gelesen haben, unter welchen Bedingungen die Erntehelferinnen auf den Feldern arbeiten.

Alles hängt heute mit allem zusammen und wahrscheinlich ist es deshalb so schwer wie noch nie, die richtige Entscheidung zu treffen. Nicht nur im Supermarkt, sondern bei allem, was wir kaufen. Zum Beispiel auch beim Strom.

Eigentlich hat München vorbildliche Pläne, München will die erste Millionenstadt sein, die nur noch erneuerbare Energien nutzt. Die Stadtwerke wollen bis zum Jahr 2025 so viel Ökostrom produzieren, dass es reicht für alle Wohnungen und Geschäfte, für alle Unternehmen und Fabriken. Doch weil in München kaum Wind weht, werden in Norwegen neue Windparks gebaut, um uns mit Strom zu versorgen. Unter anderem in einem Gebiet namens Stokkfjellet, in dem die Samen ihre Rentiere weiden lassen - und in dem ein Mann namens Inge Danielsen nun um seine Herde fürchtet.

Warum in Norwegen nicht nur die Samen gegen die Windkraft für München protestieren, lesen Sie mit SZ Plus auf der Seite Drei der SZ.

Das Wetter: zunächst freundlich, dann kommen die Wolken und bringen Regen mit. Temperaturen bis 14 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie München fahrradfreundlicher werden will Oft entfalten schon kleine Änderungen eine große Wirkung: rote Farbe für den Radweg zum Beispiel. Stadtbaurätin Elisabeth Merk erklärt, was noch alles passieren soll. Und auf wen Radfahrer Rücksicht nehmen müssen. Zum Artikel

Eröffnung des Einkaufszentrums an der Schwanthalerhöhe kurzfristig verschoben Für die betroffenen Einzelhändler hat das teils beträchtliche Auswirkungen. Schuld ist wohl vor allem die Baufirma. Zum Artikel

SPD will altes Münchner Kino retten Das Gabriel-Filmtheater könnte als Programmkino weiterleben. Wenn der Stadtrat dem Antrag der SPD-Fraktion zustimmt, hätte das noch einen positiven Nebeneffekt. Zum Artikel

Vermieter scheitert mit Räumungsklage Er kündigte einer Frau die Wohnung, weil sein Sohn einziehen sollte. Das Amtsgericht hat nun entschieden: Die Mieterin darf bleiben. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg