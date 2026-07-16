2019 kam die deutsche Filmkomödie „Das perfekte Geheimnis“ ins Kino und fand mehr als fünf Millionen Zuschauer. Der Film basierte auf dem italienischen Original „Perfetti Sconosciuti“, das drei Jahre älter, aber nicht minder erfolgreich war. Die Geschichte darin traf und trifft einen Nerv: Sieben Freunde, drei Paare und Pepe, der sich im Verlauf des Abends als schwul outen wird, treffen sich bei Eva und Rocco zum Abendessen. Sie verfallen auf ein Spiel: Alle müssen ihre Handys auf den Tisch legen, und alles, was während des Essens hereinkommt, jede Nachricht, jeder Anruf, muss mit allen geteilt werden. Die Folge: totale Zertrümmerung.