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Theaterpremiere „Das perfekte Geheimnis“Ein Abendessen am Abgrund

Lesezeit: 1 Min.

Kampf ums Handy: das Ensemble vom „Perfekten Geheimnis“.
Kampf ums Handy: das Ensemble vom „Perfekten Geheimnis“. Jan E. Siebert

„Das perfekte Geheimnis“, eine rasante Farce über Lebenslügen und verdeckte Wahrheiten im Einstein in München.

Kritik von Egbert Tholl

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2019 kam die deutsche Filmkomödie „Das perfekte Geheimnis“ ins Kino und fand mehr als fünf Millionen Zuschauer. Der Film basierte auf dem italienischen Original „Perfetti Sconosciuti“, das drei Jahre älter, aber nicht minder erfolgreich war. Die Geschichte darin traf und trifft einen Nerv: Sieben Freunde, drei Paare und Pepe, der sich im Verlauf des Abends als schwul outen wird, treffen sich bei Eva und Rocco zum Abendessen. Sie verfallen auf ein Spiel: Alle müssen ihre Handys auf den Tisch legen, und alles, was während des Essens hereinkommt, jede Nachricht, jeder Anruf, muss mit allen geteilt werden. Die Folge: totale Zertrümmerung.

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SZ PlusVon Evelyn Vogel

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