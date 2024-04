Premiere in der Komödie im Bayerischen Hof

Da ist die Selfie-Welt noch in Ordnung: Pascal Breuer, Daniela Voss, Saskia Valencia, Ralf Komorr, Sebastian Goder, Lara Joy Körner und Gerhard Wittmann (von rechts) bei der Dinnerparty.

Die italienische Komödie "Das perfekte Geheimnis" ist als Film mit etlichen Remakes ein Riesenerfolg - und überzeugt auch als Theaterstück mit toller Ensembleleistung in der Komödie im Bayerischen Hof.

Von Barbara Hordych

Die Geschichte über einen digitalen Offenbarungseid auf einer Dinnerparty unter Freunden, die der italienische Autor Paolo Genovese in seiner Komödie "Perfetti Sconosciuti" 2016 erzählte, ging gewissermaßen viral: Sie wurde in etlichen Ländern nachverfilmt, auch in Deutschland war sie ein riesiger Erfolg. Dort brachte Bora Dagtekin 2019 seinen Film, prominent besetzt mit Karoline Herfurth, Jella Haase, Elias M'Barek und Florian David Fitz ins Kino.